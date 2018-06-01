Акционер «Саратовских авиалиний» хочет создать одноименную авиакомпанию

Акционер авиакомпании «Саратовские авиалинии» подал заявку в Росавиацию на создание новой авиакомпании с прежним названием. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минтранса.

«В Росавиацию уже поступила заявка на получение сертификата эксплуатанта с прежним названием авиакомпании — «Саратовские авиалинии». В соответствии с Федеральными авиационными правилами Росавиация в течение 60 дней рассмотрит поступившую заявку и даст соответствующее заключение», — заявили в ведомстве.

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Уточняется, что если акционер получит одобрение на создание авиакомпании, в регионе сохранятся квалифицированные рабочие места.

Ранее пресс-секретарь министерства занятости, труда и миграции Саратовской области Елена Григорьева сообщила, что авиакомпания «Саратовские авиалинии» уведомила центр занятости о массовом сокращении штата с 30 августа.