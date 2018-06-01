ЕС отказался от ведения торговой войны с США

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что Евросоюз не собирается вести торговую войну с США. Об этом сообщает РИА «Новости».

«ЕС ни с кем не находится в войне и не хотим, даже нет вопроса. У нас в истории было много разных войн, с этим закончено», — ответила Могерини.

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Она также подчеркнула, что Евросоюз является мирным проектом, который выступает за глобальную и свободную торговлю

Ранее министр торговли США Уилбур Росс сообщил, что США введут пошлины на импорт алюминия и стали из Канады, Мексики и Европейского союза с 1 июня.

Впоследствии еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем рассказал, что Европейский союз откроет дело во Всемирной торговой организации против введения США новых пошлин на сталь и алюминий ЕС.