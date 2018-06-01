СМИ: власти намерены запретить продажу недостроенного жилья

Власти обсуждают возможность запрета продажи недостроенного жилья с 2020 года. Об этом сообщает RNS со ссылкой на печатные СМИ.

Как стало известно, отказ от долевого строительства в России может произойти в текущем году. На данный момент уход от долевого строительства намечен с 1 июля 2019 года.

Реклама

По данным нескольких источников, президент России Владимир Путин потребовал ускорить этот процесс.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил в Госдуме, что необходимо в будущем уйти от модели долевого строительства.

Минстрой предложил ввести правила для банков о приостановке финансирования застройщиков.