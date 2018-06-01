АСВ сообщило о сроках начала выплат вкладчикам «Бум-банка »
Выплаты вкладчикам лишившегося лицензии «Бум-банка» начнутся не позднее 15 июня. Об этом сообщается на сайте Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
«Выплаты начнутся не позднее 15 июня 2018 года», — заявили в АСВ.
Также в агентстве подчеркнули, что для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им страхового возмещения АСВ будет использовать банки-агенты.
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Как стало известно, банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 7 июня 2018 года.
Ранее сообщалось, что Банк России отозвал лицензию, позволяющую осуществлять банковские операции, у «Бум-банка».
На 1 апреля «Бум-банк» занимал 378-е место в банковской системе России.