Аксаков: США могут прийти в любую европейскую страну

Глава финансового комитета Госдумы Анатолий Аксаков рассказал, что США не присоединились к многостороннему соглашению, предполагающему обмен налоговой информацией. Об этом он сказал в интервью «Газете.Ru».

По словам Аксакова, соглашение об обмене налоговой информацией с Россией заключили более 70 стран, но не США.

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«Хотя сами везде шумят, кричат, призывают, что надо бороться с отмыванием капиталов, полученных преступным путем, однако реальными действиями, к сожалению, не способствуют этому», — заявил Аксаков.

Он добавил, что американская сторона может прийти в любую европейскую страну и «ограничить ее суверенитет». Аксаков не уточнил, какая юрисдикция будет следующей.

Ранее сообщалось, что на Кипре сотрудники compliance-отделов стали требовать от граждан России, владеющих счетами в кредитно-денежных организациях, объяснить причины транзакций за последние 15 лет после визита представителей американского минфина на остров.