Кипр ужесточил требования к россиянам, владеющим счетами в банках

На Кипре сотрудники compliance-отделов стали требовать от граждан России, владеющих счетами в кредитно-денежных организациях, объяснить причины транзакций за последние 15 лет. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Как отмечается, на Кипре также применяют новую политику по отношению к нерезидентам острова. Так, у россиян просят объяснить перевод денежных средств между своими счетами. По оценке финансовой компании «Альпари», в связи с новыми требованиями проблемы могут возникнуть с примерно 150 тыс. квалифицированными счетами.

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По имеющимся данным, такие требования были введены после майского визита представителей минфина США на остров.

Ранее в докладе комитета по международным делам парламента Великобритании сообщалось, что российские деньги, которые спрятаны в британских активах и отмываются через лондонский Сити, наносят ущерб усилиям британского правительства, противостоящего агрессивной политике Москвы.