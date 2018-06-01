Центробанк отозвал лицензию у «Бум-банка»

Банк России отозвал лицензию, позволяющую осуществлять банковские операции, у «Бум-банка». Об этом сообщается на сайте организации.

Как стало известно, решение об отзыве лицензии было принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, которые регулируют деятельность банков, ряда статей ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также нормативных актов Банка России.

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На 1 апреля «Бум-банк» занимал 378-е место в банковской системе России.

Ранее сообщалось, что Банк России отозвал лицензии на осуществление страхования и перестрахования у «Центрального страхового общества».