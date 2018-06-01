В Совфеде назвали дату рассмотрения поправок в бюджет-2018

Председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин заявил, что ведомство 27 июня планирует рассмотреть поправки в бюджет нынешнего года, передает его слова РИА «Новости».

«Мы планируем рассмотреть поправки в бюджет текущего года на заседании палаты 27 июня», — сказал Рябухин.

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Изменения в бюджете России предусматривают увеличение доходов на 1,815 трлн руб. (до 17,073 трлн руб.), а расходов — на 61,9 млрд руб. (до 16,591 трлн руб.).

Ранее сообщалось, что правительство внесло поправки в бюджет об увеличении расходов на 62 млрд руб. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что помимо увеличения расходов, поправки также предусматривают перераспределение 162,8 млрд руб., которые заложены в бюджете.