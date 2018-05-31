Орешкин о торговой политике США: они стреляют себе в ногу
Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что при текущей торговой политике США рост американской экономики будет только замедляться. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Сегодня мы видим, как США стреляют себе в ногу, одновременно нанося вред и глобальной экономике», — сказал Орешкин.
Он также отметил, что развивающиеся рынки будут страдать из-за ужесточения условий финансирования, торговых ограничений и замедления глобальных темпов роста.
Как стало известно, США введут пошлины на импорт алюминия и стали из Канады, Мексики и Европейского союза с 1 июня.
Еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем сообщила, что Европейский союз откроет дело во Всемирной торговой организации против введения США новых пошлин на сталь и алюминий ЕС.