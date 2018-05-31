Франция назвала новые пошлины США необоснованными

Государственный секретарь при министре иностранных дел Франции Жан-Батист Лемуан заявил, что новые пошлины США на экспорт европейских металлов необоснованны. Об этом сообщает Reuters.

«Сегодня Франция и ЕС, конечно, не одобряют эти меры», — сказал Лемуан.

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Он также отметил, что Евросоюз готовит ответные меры на действия США.

«Я рад, что в этот момент истины ЕС объединился», — добавил Лемуан.

Ранее Еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем сообщила, что Европейский союз откроет дело во Всемирной торговой организации против введения США новых пошлин на сталь и алюминий ЕС.

Министр торговли США Уилбур Росс рассказал, что США введут пошлины на импорт алюминия и стали из Канады, Мексики и Европейского союза с 1 июня.