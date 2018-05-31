В США не ожидают изменения отношений с ЕС после введения новых пошлин

Глава минторга США Уилбур Росс заявил, что он не ожидает изменения отношений США с Евросоюзом после введения пошлин на европейскую сталь и алюминий. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я не думаю, что это (введение новых пошлин) изменит фундаментальные основы наших отношений. У всех бывают непростые времена, в каждой семье, у каждой страны это бывает с другими, в этом нет ничего странного. Думаю, все это переживут со временем», — сказал Росс.

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Ранее Еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем сообщила, что Европейский союз откроет дело во Всемирной торговой организации против введения США новых пошлин на сталь и алюминий ЕС.

Как стало известно, США введут пошлины на импорт алюминия и стали из Канады, Мексики и Европейского союза с 1 июня.