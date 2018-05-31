За неделю международные резервы России выросли на $900 млн и на 25 мая составили $457,2 млрд против $456,3 млрд на 18 мая, сообщает Банк России.

«Международные резервы на 25 мая составили $457,2 млрд, увеличившись за неделю на $900 млн, или на 0,2%, в результате приобретения валюты в рамках бюджетного правила и монетизации золота», — заявили в ЦБ.

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Международные (золотовалютные) резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства.

Ранее сообщалось, что международные резервы России снизились на $1,4 млрд.