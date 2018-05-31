Голикова назвала самую сложную задачу в майском указе Путина
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что самой сложной задачей в майском указе президента является снижение бедности в два раза к 2024 году. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Это сверхзадача (снижение уровня бедности в два раза) — самая сложная задача, которая поставлена в указе», — сказала Голикова.
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Она также отметила, что исполнение задачи зависит от того, насколько качественно и какими темпами будет развиваться экономика России.
Ранее руководитель исполкома ОНФ Алексей Анисимов на заседании центрального штаба фронта сообщил, что майские указы президента России Владимира Путина полностью выполнены только на 78%.
По подсчетам фронта, 12% указов не исполнены.