Глава Morgan Stanley назвал предсказание Сороса о глобальном кризисе нелепым

Главный исполнительный директор Morgan Stanley Джеймс Горман заявил, что предсказание финансиста Джорджа Сороса о новом глобальном кризисе нереалистичен. Об этом сообщает Bloomberg.

Он также добавил, что Федеральная резервная система будет повышать процентные ставки еще три раза в 2018 году.

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«Честно говоря, я думаю, что это нелепо. Я не думаю, что мы сталкиваемся с экзистенциальной угрозой вообще», — сказал Горман, прокомментировав заявление Сороса.

Исполнительный директор подчеркнул, что инвесторы должны внимательно следить за «суматохой» на рынках, которая происходит в последнее время.

Ранее Сорос сообщил, что текущая глобальная политика может спровоцировать очередной крупный финансовый кризис.