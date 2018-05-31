ОНФ: майские указы Путина выполнены только на 78%

Руководитель исполкома ОНФ Алексей Анисимов на заседании центрального штаба фронта заявил, что майские указы президента России Владимира Путина полностью выполнены только на 78%. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

К ним в качестве относится введение систем МФЦ. Еще 10% формально выполнены, но нуждаются в контроле. В частности, по словам Анисимова, это относится к смертности. Она действительно снизилась, например, в плане ДТП, однако остается высокой в плане гибели от злокачественных образований.

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По подсчетам фронта, 12% указов не исполнены

Ранее помощник президента России Андрей Белоусов сообщил, что для контроля за выполнением нового майского указа главы государства Владимира Путина будет создана специальная рабочая группа.