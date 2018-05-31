ЦБ: вопрос о докапитализации Промсвязьбанка будет решать государство

Заместитель председателя Банка России Василий Поздышев заявил, что вопросы о докапитализации Промсвязьбанка для поддержки санкционных компаний после передачи его Росимуществу будет решать государство. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Если в дальнейшем банку понадобится дополнительный капитал в связи с выполнением его новых задач, государство как основной собственник банка будет рассматривать вопрос о том, докапитализировать банк либо выдать госгарантии», — сказал Поздышев.

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Он также отметил, что докапитализация Промсвязьбанка со стороны регулятора осуществлена в полном объеме.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о принятии в казну России акции Промсвязьбанка на сумму 113,393 млрд руб.