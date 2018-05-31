ЦБ могут разрешить блокировать активы собственников банков на весь судебный период

Зампредседателя Банка России Василий Поздышев заявил, что ЦБ хочет получить право на блокировку активов собственников санируемых банков на весь период судебных разбирательств. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Было бы целесообразно законодательно утвердить механизм блокировки активов собственников, по которым Банк России предъявил иск о компенсации убытков на санацию, на весь период судебных разбирательств», — сказал Поздышев.

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Он также отметил, что Центробанк рассматривал возможности внесудебного взыскания, однако, регулятор не нашел поддержки при обсуждении данного вопроса.

Ранее сообщалось, что Банк России намерен разделить расходы на санацию банков и страховщиков с их бывшими собственниками.