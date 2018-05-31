В Швейцарии приняли меры по взысканию средств с «Газпрома»

Швейцарские судебные приставы прислали в Nord Stream 2 AG постановление о наложении ограничительных мер, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя компании.

Он не уточнил, о каких именно мерах идет речь. Предполагается, что это может быть в том числе арест активов.

Реклама

Источник агентства ранее также сообщал, что судебные приставы были в офисе компании в Швейцарии.

Ранее стало известно, что «Нафтогаз» предпринимает на территории Швейцарии действия по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража.

Также ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что начался процесс принудительного взыскания с «Газпрома» $2,6 млрд.