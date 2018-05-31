В Швейцарии приняли меры по взысканию средств с «Газпрома»
Швейцарские судебные приставы прислали в Nord Stream 2 AG постановление о наложении ограничительных мер, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя компании.
Он не уточнил, о каких именно мерах идет речь. Предполагается, что это может быть в том числе арест активов.
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Источник агентства ранее также сообщал, что судебные приставы были в офисе компании в Швейцарии.
Ранее стало известно, что «Нафтогаз» предпринимает на территории Швейцарии действия по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража.
Также ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что начался процесс принудительного взыскания с «Газпрома» $2,6 млрд.