Путин пояснил смущение от обращения «старший брат» по отношению к России

Российский президент Владимир Путин заявил, что его смущает, когда по отношению к России употребляют обращение «старший брат», передает РИА «Новости».

«Меня очень смущает, кто старший, кто младший, имея в виду, что старшего всегда побуждают к тому, чтобы заплатить», — сказал Путин.

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Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, которая прошла по итогам встречи российского лидера с болгарским премьер-министром Бойко Борисовым, на которой также обсуждалась возможность продления «Турецкого потока» до Болгарии.

Ранее сообщалось, что Борисов заявил, что проговорил с президентом России Владимиром Путиным возможность того, чтобы «Турецкий поток» был продлен до Болгарии.