Минздрав предложил на один день запретить продажу сигарет

Минздрав предложил регионам ограничить продажу табачных изделий в Международный день без табака, который отмечается 31 мая. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечается, в своем письме регионам Минздрав предлагает рассмотреть ряд мер, которые направлены на охрану здоровья граждан от табака.

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«[Среди них] меры, предусматривающие запрет продажи табачной продукции во Всемирный день без табака, запрет курения в определенных местах, в том числе на улицах в праздничные дни, и другие меры», — отмечает ведомство.

Минздрав напомнил, что ежегодно в мире от употребления табака умирают 5,4 млн человек.

Ранее Минздрав предложил увеличивать акцизы на сигареты и алкоголь каждый год.