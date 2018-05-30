«Саратовские авиалинии» сократят штат до пяти сотрудников

Пресс-секретарь министерства занятости, труда и миграции Саратовской области Елена Григорьева заявила, что авиакомпания «Саратовские авиалинии» уведомила центр занятости о массовом сокращении штата с 30 августа. Об этом сообщает РИА «Новости».

«По информации гендиректора АО «Саратовские авиалинии» Игоря Натыкана, в компании планируется высвобождение 998 работников в связи с сокращением численности и штата с 30 августа при списочной численности занятых на предприятии в 1003 человек», — заявила Григорьева.

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Она также добавила, что в ведомстве создана рабочая группа в связи с ситуацией по сокращению штата авиакомпании.

Ранее сообщалось, что власти аннулировали сертификат эксплуатанта «Саратовских авиалиний».