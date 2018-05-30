«Саратовские авиалинии» вернут деньги за проданные билеты
Авиакомпания «Саратовские авиалинии» начнет осуществлять возврат средств за проданные билеты в претензионном порядке. Об этом сообщается на сайте компании.
Отмечается, что на основании решения Росавиации, авиакомпания прекратила свою операционную деятельность.
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«Возврат авиабилетов будет осуществляться в соответствии со статьей 8.2 «Порядок предъявления претензий Правил перевозчика», — сказано в заявлении.
Ранее сообщалось, что власти аннулировали сертификат эксплуатанта «Саратовских авиалиний».
Как стало известно, что «Саратовские авиалинии» отменили все рейсы с 30 мая.