«Саратовские авиалинии» вернут деньги за проданные билеты

Авиакомпания «Саратовские авиалинии» начнет осуществлять возврат средств за проданные билеты в претензионном порядке. Об этом сообщается на сайте компании.

Отмечается, что на основании решения Росавиации, авиакомпания прекратила свою операционную деятельность.

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«Возврат авиабилетов будет осуществляться в соответствии со статьей 8.2 «Порядок предъявления претензий Правил перевозчика», — сказано в заявлении.

Ранее сообщалось, что власти аннулировали сертификат эксплуатанта «Саратовских авиалиний».

Как стало известно, что «Саратовские авиалинии» отменили все рейсы с 30 мая.