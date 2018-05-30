Минтранс создал оперативный штаб для вывоза пассажиров «Саратовских авиалиний»

Директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Министерства транспорта Светлана Петрова заявила, что 10 тыс. пассажиров «Саратовских авиалиний» перевезут другие авиакомпании. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

По ее словам, Минтранс организовал работу оперативного штаба, в котором участвуют 12 крупнейших российских авиаперевозчиков.

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Тем пассажирам, которые приобрели билеты «Саратовских авиалиний» с датой вылета после 13 июня рекомендовано сдать их и приобрести взамен билеты на рейсы других авиакомпаний, с теми, у кого вылеты запланированы в самое ближайшее время будут работать другие авиаперевозчики.

Ранее Минтранс опубликован сообщение об аннулировании сертификата эксплуатанта «Саратовских авиалиний».

Вопрос о судьбе местного аэропорта пока решается. По последним данным, он с 1 июня перейдет на регламентный режим работы.