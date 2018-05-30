Замминистра труда и соцзащиты Григорий Лекарев заявил, что Минтруд зафиксировал снижение количества вредных рабочих мест на 1,2% за два года. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что была введена специальная оценка условий труда, и она поставила в зависимость размер страховых взносов работодателя и наличие вредных факторов на производстве.

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«Впервые в истории России за последние два года мы фиксируем снижение количества вредных рабочих мест, пока незначительное, но все же снижение — это 1,2%», — сказал Лекарев.

Ранее в Роструде сообщили, что чаще всего причинами смерти россиян на рабочем месте становятся болезни сердца.

Как стало известно, за прошлый год на рабочих местах было зафиксировано 2,6 тыс. несчастных случаев со смертельным исходом. Данный показатель превышает на 5% уровень 2016 года.