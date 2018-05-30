ЦБ сообщил об увеличении инфляционных ожиданий россиян

Инфляционные ожидания россиян в мае текущего года выросли до 8,6%. Об этом сообщается на сайте Банка России.

Уточняется, что рост инфляционных ожиданий был ожидаемым на фоне увеличения волатильности курса рубля.

«В мае 2018 года прямая оценка ООО «инФОМ» инфляционных ожиданий населения на следующие 12 месяцев, рассчитанная по ответам на вопрос об уровне инфляции, скорректировалась вверх до уровня марта 8,6% в мае по сравнению с 7,8% в апреле», — заявили в ЦБ.

Ранее первый зампред Банка России Ксения Юдаева сообщила, что ЦБ в начале июня уточнит прогноз по инфляции на текущий год.