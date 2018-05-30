Генсек ОПЕК с оптимизмом оценил ситуацию на рынке

Генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил, что организация с большим оптимизмом оценивает сложившуюся ситуацию на нефтяном рынке. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он также отметил, что соглашение по сокращению добычи нефти привело к изменению энергетического ландшафта в мире.

Реклама

«Соглашение ОПЕК+ привело к изменению энергетического ландшафта в мире, ОПЕК смогла объединить 24 производителей нефти под единым соглашением, именно этого элемента не хватало тогда для стабилизации цен на нефть. Сейчас мы можем сказать, что с большим оптимизмом оцениваем ситуацию на рынке, чем это было два года назад», — сказал Баркиндо.

Ранее Баркиндо сообщил, что сотрудничество стран в рамках ОПЕК+ должно расширяться ради устойчивой стабильности.