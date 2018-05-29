Белоруссия готова возобновить переговоры с Россией по цене газа

Вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко заявил, что страна готова возобновить переговоры с Россией по цене на российский газ. Об этом сообщает РИА «Новости».

«На прошлой неделе я отправил приветственный адрес моему нынешнему визави и попросил его определиться на предмет продолжения наших переговоров», — сказал Семашко.

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Он также отметил, что в апреле 2018 года Белоруссия и Россия подписали пакет из 7 документов по нефтегазовой тематике.

«Вопрос по газу мы решили наполовину», — подчеркнул Семашко.

В прошлом году премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков сообщил, что Белоруссия не ищет преференций и минимальной цены на российский газ, но хочет цену, сопоставимую с теми, которые у ее партнеров по ЕАЭС.