Шувалов: Горьков не собирается оставаться в ВЭБе

Новый глава ВЭБ Игорь Шувалов заявил, что экс-глав Внешэкономбанка Сергей Горьков не собирается продолжать работу в госкорпорации. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что Горькову предлагали остаться в ВЭБ.

«Он не планирует, у него было несколько предложений. Его работа оценивается положительно, он сделал очень много», — сказал Шувалов.

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Шувалов также добавил, что Горьков может передать дела и помогать госкорпорации не находясь в структуре и в штате.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении бывшего вице-премьера России Игоря Шувалова главой Внешэкономбанка.