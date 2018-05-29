Глава ВЦИОМ рассказал, где планируют провести свой летний отпуск половина россиян

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров заявил, что более 45% россиян планируют провести свой летний отпуск дома. Об этом сообщает RNS.

Как стало известно, на даче отпуск намерены провести 34% респондентов.

«Убежденных домоседов у нас всего 9%, а тех, кто этим летом планирует остаться дома, существенно больше в 5 раз — 45%, практически каждый второй, говорит, что этим летом останется дома», — сказал Федоров.

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Он также добавил, что основной причиной отказа от поездок является недостаток финансов.

Ранее в Ростуризме рассказали, куда россияне съездили на майские праздники.

Как стало известно, Россия вошла в ТОП-3 популярных направлений для отдыха в майские праздники.