Глава ВЦИОМ рассказал, где планируют провести свой летний отпуск половина россиян
Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров заявил, что более 45% россиян планируют провести свой летний отпуск дома. Об этом сообщает RNS.
Как стало известно, на даче отпуск намерены провести 34% респондентов.
«Убежденных домоседов у нас всего 9%, а тех, кто этим летом планирует остаться дома, существенно больше в 5 раз — 45%, практически каждый второй, говорит, что этим летом останется дома», — сказал Федоров.
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Он также добавил, что основной причиной отказа от поездок является недостаток финансов.
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