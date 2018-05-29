Экономический комитет Совфеда одобрил закон о контрсанкциях

Комитет Совфеда по экономполитике рекомендовал палате одобрить закон о контрсанкциях. Об этом сообщает РИА «Новости».

Совфед намерен рассмотреть соответствующий законопроект на пленарном заседании 30 мая.

В комитете палаты отметили, что в принятом Госдумой проекте учтены замечания и предложения сенаторов.

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«Принятие закона позволит снять риски для отечественной экономики, возникающие в результате недружественных действий против России», — подчеркнули парламентарии.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла в окончательном чтении закон о контрсанкциях против США и иных недружественных стран.

Законопроектом предусматривается и прекращение или приостановление международного сотрудничества России и компаний с секционными странами в атомной отрасли, ракетно-двигательной отрасли и авиастроении.