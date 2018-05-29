Экономический комитет Совфеда одобрил закон о контрсанкциях
Комитет Совфеда по экономполитике рекомендовал палате одобрить закон о контрсанкциях. Об этом сообщает РИА «Новости».
Совфед намерен рассмотреть соответствующий законопроект на пленарном заседании 30 мая.
В комитете палаты отметили, что в принятом Госдумой проекте учтены замечания и предложения сенаторов.
«Принятие закона позволит снять риски для отечественной экономики, возникающие в результате недружественных действий против России», — подчеркнули парламентарии.
Ранее сообщалось, что Госдума приняла в окончательном чтении закон о контрсанкциях против США и иных недружественных стран.
Законопроектом предусматривается и прекращение или приостановление международного сотрудничества России и компаний с секционными странами в атомной отрасли, ракетно-двигательной отрасли и авиастроении.