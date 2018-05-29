Ростовская область заключила ряд крупных контрактов на ПМЭФ-2018

Правительство Ростовской области подписало ряд крупных контрактов и стратегических партнерств в рамках ПМЭФ-2018, сообщает сайт правительства области.

25 мая правительство Ростовской области подписало соглашение о заимодействии с «Агентством стратегических инициатив» и союзом «Ворлдскилс Россия». Документ подписали губернатор Ростовской области Василий Голубев, директор «Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Светлана Чупшева и генеральный директор агентства «Молодые профессионалы (Ворлдскилс Россия)» Роберт Уразов.«Профессиональное образование является на этом этапе важнейшим фактором развития экономики региона, поэтому мы примем самое активное участие в этой программе. Уверен, что наши ребята будут победителями соревнований «Ворлдскилс», такие предпосылки у нас есть, да и главное – стремление работать в промышленности – у молодых сегодня налицо», - прокомментировал подписанный документ Василий Голубев.

Реклама

Также на площадке ПМЭФ губернатор Ростовской области Василий Голубев и генеральный директор компании «Мегастрой» Василий Перцев подписали соглашении о реализации крупного девелоперского проекта. Инвестор намерен вложить 6 млрд рублей в строительство малоэтажного жилого посёлка в Аксайском районе Ростовской области. Компания уже оформила права собственности на земельный участок площадью 43,6 га. В июле она планирует получить разрешение на строительство и начать возведение первой очереди, инвестиции на этом этапе составят 600 млн рублей. » Я бы к этому проекту применил бы такое словосочетание «Комфортная среда», когда создается такая атмосфера удобства, комфорт для жителей малоэтажной застройки, где практически во внутридворовой части отсутствует возможность пересекаться людям и транспорта, где есть в наличии доступная социальная инфраструктура, которая планируется к строительству. », — заявил губернатор Ростовской области.

Соглашение о строительстве на территории Ростовской области подписали в Санкт-Петербурге губернатор Ростовской области Василий Голубев и генеральный директор компании «ФМ Ложистик» Кристоф Менивар. Объём инвестиций по проекту в долгосрочной перспективе составит 2,5 млрд рублей, сообщил Кристоф Менивар. Только в строительство здания в рамках первой очереди проекта французы инвестируют 1,5 млрд рублей. «Это продолжение реализации нашей программы, которую мы сегодня определяем как развитие аэрополиса. Приаэропортовая территория – это новая точка роста нашей области», — отметил губернатор Голубев.

О своем намерении инвестировать в Ростовскую область заявил МТС. В ближайшие три года, с 2018-го по 2020 годы, компания намерена инвестировать в развитие инфраструктуры связи и цифровизацию экономики донского региона 3,5 миллиарда рублей. Соглашение об этом подписали на ПМЭФ-2018 губернатор Ростовской области Василий Голубев и президент Группы МТС Алексей Корня. «Речь идет о том, чтобы придать нашей донской экономики еще больше динамики. Использование цифровых технологий для Ростовской области сейчас очень актуально не только для города Ростова, но в целом для региона. У нас хорошая практика сотрудничества с «МТС» уже есть, и данное соглашение придаст ей динамику», — заявил губернатор после подписания соглашения.