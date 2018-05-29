Генсек ОПЕК выступает за расширение сотрудничества по сокращению добычи нефти

Генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил, что сотрудничество стран в рамках соглашения по сокращению добычи нефти (ОПЕК+) должно расширяться ради устойчивой стабильности. Об этом сообщает РИА «Новости».

«ОПЕК готов рассмотреть любые возможности для расширения сотрудничества с Азербайджаном. Считаю, что сотрудничество ОПЕК+ должно расширяться. Мы должны думать об устойчивой стабильности, это глобальная задача», — сказал Баркиндо.

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Ранее Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что избыток коммерческих запасов нефти в мире близок к нулю.

Он подчеркнул, что благодаря сделке ОПЕК+ удалось серьезно изменить ситуацию с переизбытком нефти на рынке.