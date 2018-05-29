Названы условия дефолта на Украине

Медленный экономической рост, неудовлетворительный темп проведения реформ могут привести к дефолту на Украине, а огромные внешние долги — стать его «спусковым крючком». Об этом пишет украинское издание «Апостроф» со ссылкой на экспертов.

Глава Офиса эффективного регулирования Алексей Гончарук заявил, что не видит ни одного сценария, при котором Украина может справиться с долгами без внешней помощи.

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«Это очень похоже на преддефолтную ситуацию, и чтобы с этим справиться, нужно получить внешний заем», — отметил он.

Эксперты уверены, что финансовую помощь следует ожидать от Международного валютного фонда (МВФ).

«Украине будет очень сложно рассчитаться по долгам в 2019 году, если МВФ не пролонгирует кредиты. Если не будет пролонгации от МВФ, тогда 99% [составляет вероятность дефолта]», — сказал член исполкома Украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран.

По его мнению, МВФ не заинтересован, чтобы его подопечный стал центром кризиса в Европе.

Ранее сообщалось, что МВФ отказался идти на уступки Украине.