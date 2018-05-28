Банк БРИКС одобрил кредиты для России на $540 млн

Совет директоров Нового банка развития, (НБР, банк БРИКС) одобрил выделение России двух займов на общую сумму в $540 млн. Об этом говорится в сообщении Минфина России, поступившего в «Газету.Ru».

Заседание прошло 28 мая 2018 года в Шанхае.

Первый займ в $320 млн будет потрачен на реализацию проекта «Развитие систем водоснабжения и водоотведения в городах Российской Федерации». Цель проекта заключается в повышении качества и надежности предоставления населению городов, расположенных в бассейне Волги, услуг водоснабжения и водоотведения, улучшении экологической обстановки и минимизации наносимого ущерба окружающей среде.

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Вторая одобренная заявка на $220 млн будет потрачена на проект «Комплексное развитие территории и инфраструктуры малых исторических городов и поселений». Целью проекта является повышение устойчивости городского развития и обеспечение социально-экономического роста малых исторических поселений путем комплексного развития части их территории и инфраструктуры.

Кроме того, директора НРБ одобрили еще 4 заявки из более чем на $1 млрд от Китая, Бразилии, ЮАР и Индии.

После заседания совета директоров, состоялась третья ежегодная встреча Совета управляющих НБР. Российскую делегацию на мероприятии возглавил замминистра финансов Сергей Сторчак. Какие проекты из России могут получить финансирование в дальнейшем, пока неизвестно.

В интервью «Газете.Ru» Сторчак говорил, что НБР проводит консервативную информполитику и «не плодит избыточных ожиданий», поэтому объявляет только о тех проектах, переговоры по которым завершены.