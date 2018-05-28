«Сумма» прокомментировала арест своих счетов

Представитель группы «Суммы» заявила, что суд арестовал не счета группы, а счета некоторых компаний, которые входят в группу. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Адвокат говорила об аресте счетов некоторых активов», — пояснила представитель.

Она также добавила, что речь идет не о счетах одноименного ООО. Представитель группы не стала уточнять, о каких компаниях может идти речь.

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Ранее сообщалось, что Тверской суд арестовал счета группы «Сумма» по делу ее совладельца Зиявудина Магомедова.

Председатель совета директоров «Суммы» Зиявудин Магомедов и его брат Магомед подозреваются в хищениях, растрате и организации преступного сообщества.