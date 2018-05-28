Медведев утвердил передачу в казну акций Промсвязьбанка

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о принятии в казну России акции Промсвязьбанка на сумму 113,393 млрд руб. Об этом сообщается на сайте правительства.

«Подписанным распоряжением предусмотрено принятие в государственную казну передаваемых госкорпорацией «Агентство по страхованию вкладов» акций ПАО «Промсвязьбанк» на сумму 113,393 млрд руб. с соответствующим уменьшением имущественного взноса России в имущество корпорации», — заявили в кабмине.

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Ранее зампред Банка России Василий Поздышев сообщил, что финансовое оздоровление Промсвязьбанка полностью завершено.

Он также отметил, что на данный момент в кредитной организации все еще работает временная администрация.