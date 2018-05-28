В Минфине отказались подтверждать информацию о повышении НДС

В Министерстве финансов России отказались подтверждать информацию о повышении НДС в стране. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Конкретные параметры донастройки налоговой системы будут в ближайшее время определены правительством, после этого начнется публичное обсуждение предлагаемых изменений на площадке парламента с тем, чтобы принять их в весеннюю сессию. В настоящий момент принятых решений нет», — заявили в министерстве.

Реклама

Ранее СМИ сообщили, что кабмин обсуждает повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20%.

Как стало известно, власти собираются прибегнуть к подобным действиям, чтобы пополнить бюджет на 2 трлн руб. в рамках майского указа президента.