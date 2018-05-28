Международный валютный фонд (МВФ) отказался идти на уступки Украине в вопросе создания антикоррупционного суда. Об этом пишет издание «Апостроф» со ссылкой на источник.

Отмечается, что МВФ и Венецианская комиссии настаивают на том, чтобы последнее слово в выборе судей оставалось за международным советом экспертов. В то же время Верховная рада считает, что этот вопрос должна разрешить Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС). Ряд украинских депутатов назвали требования европейских инстанций неконституционными.

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Источник издания резюмировал, что ни одна из сторон не захотела идти на уступки.

«МВФ послал нас. Они сказали: или мы принимаем их вариант, или никак. Больше они ничего не хотят обсуждать», — сказал он.

В этом случае, если Киев не получит новый транш МВФ, стране может грозить дефолт. По данным «Апострофа», в администрации президента Украины уже готовы к такому развитию событий.

Ранее сообщалось, что в Раде предложили шантажировать МВФ дефолтом.