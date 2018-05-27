В России увеличили компенсации за задержки международных авиарейсов

В соответствии со вступившими в силу 27 мая поправками в Воздушный кодекс России, пассажиры авиарейсов смогут получать увеличенную компенсацию за потерю багажа и задержку международного рейса.

За задержку международного рейса с настоящего момента устанавливается максимальная ответственность авиакомпаний перед пассажирами в размере около 360 тысяч рублей, вместо 25 рублей за час задержки.

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Общая компенсация за утерянный багаж также увеличилась с 600 рублей за 1 кг пропажи до 90 тысяч рублей. Пассажирам также расширили возможность выбора места предъявления иска к перевозчику, так как ранее это можно было сделать только по месту регистрации авиакомпании. В соответствии с новыми поправками, подать иск можно будет также по месту жительства пассажира.

Эти изменения были внесены в Воздушны кодекс в связи с присоединением России к Монреальской конвенции.