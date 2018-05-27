В Британии выделили деньги на выборы в Европарламент после Brexit

Британское правительство направило финансирование в избирательную комиссию на выборы в Европейский парламент в 2019 году, несмотря на то, что страна планирует выйти из Европейского союза в марте этого же года. Об этом пишет газета The Telegraph.

По данным издания, избирательной комиссии Великобритании выделили £829 тыс. (около $1,1 млн) на «действия, связанные с выборами в Европарламент в 2019 году». Отмечается, что выборы должны пройти в конце мая 2019 года, через два месяца после запланированного выхода Британии из состава Европейского союза.

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В избиркоме объяснили выделенное финансирование «мерами предосторожности». Также в ведомстве отметили, что, скорее всего, Британия не будет участвовать в выборах.

Ранее газета The Times писала, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попросит Евросоюз о втором переходном периоде по Brexit. Позднее источник опроверг данную информацию.