Росатом может принять участие в выводе из эксплуатации АЭС в Германии

Росатом видит для себя потенциальную выгоду в том, что Германия откажется от атомной генерации. Об этом в интервью «Газете.Ru» сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев.

«ФРГ придется проводить большую работу по выводу станций из эксплуатации. Если они действительно пойдут этим путем, то в течение десяти лет у них будет вестись постепенная остановка АЭС, дезактивация, вывод из эксплуатации», — сказал он.

Реклама

Лихачев допустил, что Германия будет активно привлекать Росатом к этой работе.

«Мы это уже обсуждали с нашими немецкими партнерами», — добавил глава госкорпорации.

Подробнее о перспективных проектах госкорпорации, в том числе в Саудовской Аравии, Германии и других странах, читайте в интервью Алексея Лихачева «Газете.Ru».