Россия и Япония подписали 11 двусторонних документов по итогам визита Абэ

Россия и Япония по итогам визита японского премьера Синдзо Абэ приняли пакет документов о сотрудничестве стран в различных сферах, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Среди документов, в частности, совместный план по сотрудничеству стран в области цифровой экономики, совместный план действий по сотрудничеству в области повышения производительности.

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Подписан меморандум о развитии взаимодействия в сферах строительства, жилищно-коммунального хозяйства и городской среды с целью создания «умных городов». Стороны также приняли рамочный меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области почтовых услуг.

Кроме того, подписано соглашение об эксклюзивном партнерстве в области высокотехнологичного медицинского оборудования между компанией «Р-Фарм» и японской корпорация Fujifilm, а также ряд других документов.

26 мая в Большом Кремлевском дворце прошли переговоры российского президента Владимира Путина и японского премьера Синдзо Абэ.