Песков рассказал о бессонных ночах Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что плотный график на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) не позволил Владимиру Путину поспать. Об этом он признался в юмористической программе «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном на НТВ, пишет «Российская газета».

Песков отметил, что на ПМЭФ, как правило, не спят.

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«Но если вы имеете в виду, какой график у нашего президента, он как всегда абсолютно круглосуточный. У президента в гостях президент Франции, президент Японии, президент Центральноафриканской республики, который гостем приехал на форум», — сказал пресс-секретарь главы государства.

На уточняющий вопрос ведущего о том, действительно ли президенту не удается поспать, Песков ответил утвердительно.

«Конечно, это же все его гости», — сказал он.

Ранее Песков поведал о страшных снах со строгим Путиным.