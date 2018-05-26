В Минсельхозе подсчитали объем экспорта сельхозпродукции в 2018 году

Директор департамента экономики, инвестиций и регулирования рынков АПК Минсельхоза России Анатолий Куценко заявил, что объем экспорта сельскохозяйственной продукции в 2018 году может составить $21-22 млрд, передает РИА «Новости» слова чиновника с Петербургского экономического форума (ПМЭФ).

«Когда мы сформируем урожай, можно будет где-то в октябре более уверенно сказать прогноз, на какие показатели мы выйдем по текущему году. У нас в планах — также выйти на $21 млрд. По предварительной оценке, если урожай зерна, как мы сейчас видим, будет где-то 110 млн т, то мы выйдем на показатель $21-22 млрд по итогам года», — сказал Куценко.

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Он подчеркнул, что данная оценка является приблизительной. Точный объем экспорта будет зависеть от фактического производства основных сырьевых продуктов, масличных культур и зерна.

Ранее глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев дал прогноз по урожаю зерна в России.