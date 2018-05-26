Сторчак: Россия продолжит опираться на рублевые займы

Заместитель министра финансов Сергей Сторчак заявил, что Россия будет осуществлять государственные заимствования преимущественно внутри страны, передает РИА «Новости» слова чиновника с Петербургского экономического форума.

«Мы заимствуем только внутри страны. На внешний рынок практически не выходим. Так и будем продолжать опираться на рублевые займы, а не на валютные», — сказал Сторчак.

Ранее вице-премьер России и министр финансов Антон Силуанов заявил, что Минфин собирается нарастить госдолг. Он отметил, что на данный момент госдолг России составляет около 6-10% ВВП. Также Силуанов добавил, что против кардинальных изменений, которые подразумевают наращивание госдолга до 20-30% ВВП.