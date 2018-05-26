Сторчак: Россия продолжит опираться на рублевые займы

Замглавы министерства финансов России Сергей Сторчак во время интервью на Петербургском... «Газета.Ru»

Заместитель министра финансов Сергей Сторчак заявил, что Россия будет осуществлять государственные заимствования преимущественно внутри страны, передает РИА «Новости» слова чиновника с Петербургского экономического форума.

«Мы заимствуем только внутри страны. На внешний рынок практически не выходим. Так и будем продолжать опираться на рублевые займы, а не на валютные», — сказал Сторчак.

Ранее вице-премьер России и министр финансов Антон Силуанов заявил, что Минфин собирается нарастить госдолг. Он отметил, что на данный момент госдолг России составляет около 6-10% ВВП. Также Силуанов добавил, что против кардинальных изменений, которые подразумевают наращивание госдолга до 20-30% ВВП.