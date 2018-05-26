Глава «Ростеха» рассказал о входе госкорпорации в «Россети»

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в кулуарах Петербургского экономического форума заявил, что «Ростех» хочет войти в «Россети» с долей до 30% через допэмиссию, передает РИА «Новости».

Предполагается, что данный процесс должен начаться в третьем квартале нынешнего года.

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«Что касается подписанного соглашения с «Россетями» по совместной работе над проектом цифровизации сетей, то доля может быть и ниже 30%. Формат и параметры сейчас обсуждаются, в том числе речь может идти и о создании нескольких СП», — сказал Чемезов.

По его словам, реализация данного проекта позволит повысить эффективность энергопотребления и уменьшить потери на 20-25%. Он отметил, что процесс входа «в идеале» начнется в третьем квартале 2018 года. Вся работа, по его оценкам, может занять «пару лет».

Ранее сообщалось, что международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило кредитный рейтинг «Россетей».