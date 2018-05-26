Правительство предложило увеличить расходы Пенсионного фонда

Правительство России внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, согласно которому расходы Пенсионного фонда будут увеличены более чем на 92 млрд руб., следует из опубликованного на сайте ведомства документа.

«Законопроектом предусматривается корректировка основных параметров бюджета Пенсионного фонда на 2018 год с учетом итогов социально-экономического развития в 2017 году, результатов исполнения бюджета Фонда за 2017 год и ожидаемого исполнения бюджета Фонда в 2018 году», — говорится в документе.

Реклама

Сообщается, что объем расходов Фонда вырастет на 92,2 млрд руб. до 8532 млрд руб. в общей сложности. Также отмечается, что рост расходов возможен из-за наличия остатков средств, которые образовались по результатам исполнения бюджета Фонда за 2017 год.

Ранее Минфин России объяснил сокращение расходов бюджета на пенсии.