Путин назвал бюджетную политику России «расчетливой и ответственной»

Президент России Владимир Путин заявил, что власти страны проводят ответственную и расчетливую бюджетную политику, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы проводим ответственную и расчетливую бюджетную политику. По итогам прошлого года дефицит федерального бюджета составил 1,5% ВВП», — сказал Путин на встрече с руководителями иностранных компаний в рамках Петербургского международного экономического форума.

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Ранее российский президент рассказал о работе над льготным режимом для развития цифровой экономики. По словам Путина, над этим работают сотрудники российских компаний, которые специализируются в области электроэнергетики.

Также ранее сообщалось, что спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил включить в бюджет меры по поддержке бизнеса под санкциями.