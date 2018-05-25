Япония рассматривает возможность финансирования «Ямал СПГ»

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что Токио рассматривает возможность финансирования проекта «Ямал СПГ», передает корреспондент «Газеты.Ru».

Премьер отметил, что Япония и Россия традиционно сотрудничают в сфере энергетики.

«Мы также работаем в различных проектах, в том числе на Сахалине, продолжаем рассматривать возможность «Ямал СПГ», строительства и финансирования данных проектов», — сказал Абэ в ходе бизнес-диалога «Россия-Япония» в рамках Петербургского международного экономического форума.

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Президент России Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что у России и Японии есть потенциал для многократного ро ста товарооборота и инвестиций.

Ранее Синдзо Абэ по-русски поблагодарил гостей ПМЭФ.