Силуанов рассказал о пользе перестановок в правительстве

Вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что кадровые перестановки в правительстве будут способствовать формированию единой позиции экономического блока, передает РИА «Новости».

«Вопросы во многом известные, сейчас приходится взаимодействовать больше с министерством экономики. Если раньше мы иногда спорили, были разные точки зрения, надеюсь, что сейчас будем проще находить общую позицию. Для этого сделаны были, я думаю, эти перестановки, чтобы в нынешних условиях формировать единую позицию экономического блока», — сказал Силуанов.

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Он отметил, что это может упростить решение различных вопросов в правительстве.

Ранее Силуанов заявил о «дошлифовке» предложений по изменению налогов в правительстве.